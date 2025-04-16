Двух горняков нашли живыми после обвала породы на шахте в Ростовской области

В Ростовской области ранним утром успешно завершилась операция по спасению двух горняков, отрезанных после обвала породы на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Спасатели подняли шахтеров на поверхность. Горняки находятся в удовлетворительном состоянии. Они уже отправились домой.

Обвал горной породы в забое шахты «Садкинская» утром 15 апреля. 75 горняков удалось сразу поднять на поверхность. Под завалами на глубине 125 метров оставались двое горнорабочих. В поисково-спасательной операции были задействованы два расчета военизированного горноспасательного отряда.

Следователи по факту происшествия на шахте возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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