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Среда, 16 апреля 2025, 11:59 мск

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ФСБ задержала готовившего теракт против депутата в ЛНР агента Киева

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении депутата Народного совета ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Луганской народной республике.

Злоумышленником оказался житель Луганска, обладатель российского паспорта. Задержанный прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности на подконтрольной Киеву территории.

По данным спецслужбы, мужчина вступил в конфиденциальные отношения сотрудничества с представителем украинской разведки, после спецподготовки участвовал в оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. В дальнейшем задержанный планировал использовать их для совершении терактов на территории ЛНР.

«По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного Совета ЛНР извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», – сказано в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ – «госизмена», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «приготовление к теракту», «приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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