Мужчина с ружьем остановил автобус и вывел из него свою жену

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП на одной из трасс в Ленинградской области.

14 апреля в 23:18 в полицию Выборгского района обратился водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки».

Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель «БМВ» перегородил ему дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел из салона свою 41-летнюю супругу и вместе с ней скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция приняла меры по розыску и задержанию скрывшегося водителя иномарки.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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