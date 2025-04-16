В Татарстане 14 человек отравились роллами

В Татарстане в Альметьевске 14 человек заболели кишечной инфекцией после того, как поели роллы в местном кафе «Роллар».

Как сообщает пресс-служба республиканского СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации пострадавшие посещали кафе в период с 12 по 14 апреля. После приема пищи они почувствовали недомогание и обратились в инфекционную больницу. В числе пострадавших – 4 несовершеннолетних детей.

В кафе проводится проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм.

Альметьевск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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