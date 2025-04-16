Под Великим Новгородом микроавтобус врезался в опору ЛЭП

В Новгородской области микроавтобус с пассажирами врезался в опору линии электропередачи. В результате два человека попали в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Авария произошла на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга. 60-летний водитель, управляя микроавтобусом Ford Transit, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.
«В результате ДТП два пассажира – мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения – доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» города Великого Новгорода», – говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Великий Новгород, Зоя Осколкова
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