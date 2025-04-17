В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве в гараже

В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Спасатели обнаружили пострадавшего при разборе завалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Ленинском районе. В результате взрыва газовоздушной смеси обрушились два гаража. На место прибыли экстренные службы.

«Во время разбора завалов обнаружен пострадавший. В яме под машиной и грудой бетона мужчина подает признаки жизни. У него, предположительно, зажата нога, есть ожоги», – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели используют специнструмент, чтобы вытащить пострадавшего и оказать ему медицинскую помощь. Причина взрыва устанавливается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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