Шесть человек пострадали при пожаре на рынке в Херсонской области

В Херсонской области произошел крупный пожар на Центральном рынке Геническа, есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
По информации ведомства, сообщение о возгорании палатки на рынке поступило в 6:43. Из-за плотной застройки и высокой пожарный нагрузки огонь быстро распространился на торговые ряда. Площадь пожара достигла 600 кв. метров.
Сейчас возгорание локализовано. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем.
В МЧС первоначально сообщали о трех пострадавших. По последним данным регионального минздрава, число пострадавших выросло до шести, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.
Геническ, Наталья Петрова
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