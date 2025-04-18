Шесть человек пострадали при пожаре на рынке в Херсонской области

В Херсонской области произошел крупный пожар на Центральном рынке Геническа, есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По информации ведомства, сообщение о возгорании палатки на рынке поступило в 6:43. Из-за плотной застройки и высокой пожарный нагрузки огонь быстро распространился на торговые ряда. Площадь пожара достигла 600 кв. метров.

Сейчас возгорание локализовано. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем.

В МЧС первоначально сообщали о трех пострадавших. По последним данным регионального минздрава, число пострадавших выросло до шести, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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