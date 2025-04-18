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Пятница, 18 апреля 2025, 10:00 мск

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Украинский дрон убил десятилетнего мальчика в ДНР

Десятилетний ребенок погиб в результате атаки украинских беспилотников в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Ночью, около 23 часов, противник атаковал ударными беспилотниками Володарский муниципальный округ. В результате чего в поселке Володарское погиб ребенок – мальчик 2015 г.р.», – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин заявил, что счету киевского режима еще одно чудовищное преступление. Он выразил соболезнования родителям и близким ребенка

Также ВСУ ночью нанесли удар дроном-камикадзе по многоквартирному дому в Никитском районе Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщил, что жильцы не пострадали.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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