Иностранец собирался взорвать пункт сбора военнослужащих на Кубани

В Краснодарском крае задержали иностранного гражданина, который готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Установлено, что в декабре 2024 года подозреваемый посредством Интернет-мессенджеров был завербован украинскими спецслужбами на материальной основе в целях сбора сведений о местах дислокации кораблей Черноморского флота, военнослужащих ВС РФ на территории Краснодарского края и совершения терактов», – говорится в сообщении.

По заданию куратора, диверсант взял из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва административного здания в Новороссийске.

Как сам задержанный рассказал на допросе, он является гражданином Белоруссии. Мужчина действовал «исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка». Он передавал СБУ сведения о военных объектах в Краснодарском крае, а также собирался совершить диверсию в отношении пункта сбора военнослужащих.

По его словам, куратор из СБУ объяснил ему, что эта акция «являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и слива переговоров между Россией, США и Украиной».

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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