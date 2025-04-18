В Кургане возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

В Кургане следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на школьницу. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Курганской области.

По информации ведомства, 15 апреля в поселке Восточный областного центра стая собак набросилась на девочку, которая возвращалась домой из школы. В результате нападения ребенку были «причинены укушенные раны», отметили в СК.

«По поручению председателя СК России следственным отделом по Кургану регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении СК СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по отлову безнадзорных животных и обеспечению безопасности граждан должностными лицами администрации Кургана.

Курган, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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