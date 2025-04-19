Михаил Боярский попал в больницу с травмами

Актер Михаил Боярский получил травму во время спектакля в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.

По данным ТАСС, артист оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные, однако, несмотря на это, отыграл спектакль до конца.

«Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез беспокоиться, нет», – пояснил он.

В театре надеются, что к концу месяца Боярский вернется на сцену. Спектакль с его участием запланирован на 29 апреля.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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