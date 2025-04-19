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Суббота, 19 апреля 2025, 14:26 мск

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Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии

Абхазия осталась без электричества из-за аварии в энергосистеме Грузии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго», утром 19 апреля в Грузии произошло отключение электроэнергии, без света остались многие регионы и большая часть районов Тбилиси. В столице Грузии отключились светофоры, в соцсетях сообщали об остановке метрополитена.

По информации грузинских властей, произошла авария в распределительной сети высокого напряжения.

В прошлую среду в Грузии также фиксировали масштабный сбой в подаче электроэнергии.

В Абхазии из-за отсутствия электроэнергии произошло отключение водоснабжения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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