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Понедельник, 21 апреля 2025, 06:14 мск

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На Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской (Ключевская сопка). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Ученые сообщили о зафиксированном свечении 20 апреля в 13:46 по московскому времени. Спустя 10 часов началось извержение.

«Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской... длилось несколько минут», – говорится в официальном комментарии сотрудников РАН.

Ключевской (Ключевская сопка) – самый высокий действующий вулкан Евразии. Диаметр вершинного кратера – около 700 метров. На склонах расположены почти 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

Вулкан находится в 30 километрах от поселка Ключи, в котором проживают более четырех тысяч человек, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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