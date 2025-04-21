В Башкирии сгорел школьный автобус

В Уфе на ходу загорелся школьный автобус. В салоне не было детей, водитель получил легкую травму.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, школьный автобус загорелся во время движения на Затонском шоссе. «В салоне автобуса находился только водитель, детей не было. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Пожар удалось оперативно потушить. Причины произошедшего устанавливаются.

В прокуратуре Башкирии добавили, что водитель получил ожог кисти и доставлен в медицинское учреждение.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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