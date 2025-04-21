В Бурятии люди застряли на колесе обозрения из-за крысы

В Бурятии крыса стала причиной отключения электричества. В результате без света остались две школы, садик, поликлиника и колесо обозрения.
Инцидент произошел накануне вечером. Грызун пробрался в щиток на распределительной станции и устроил короткое замыкание.
В течение 40 минут без электроснабжения оставались две школы, детский сад, поликлиника и три насосных станции. В парке развлечений было обесточено колесо обозрения, людей с аттракциона пришлось снимать вручную.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»