Спецслужбы задержали жителя Волгограда за сотрудничество с украинскими террористами

В Волгограде задержали мужчину, который сотрудничал в украинскими террористическими организациями и готовил захват мэрии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ФСБ РФ.

«Фигурант инициативно установил контакт и поддерживал отношения с членами признанных террористическими на территории РФ организаций, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины, для оказания им помощи. Он передавал информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО», – сообщили в региональном управлении спецслужбы.

Кроме того, 34-летний мужчина планировал захват администрации города. Его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, от которых он и должен был получить оружие для реализации этого плана.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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