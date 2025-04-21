ВСУ бьют по кладбищам в Горловке: один местный житель погиб, еще один – получил ранения

Один житель Донецкой народной республики погиб и ещё один получил ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, ЧП произошли на кладбищах в Горловке.

«В Никитовском районе Горловки вследствие детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища поселка Гольмовский тяжелые ранения получил мужчина, к сожалению, от полученных травм он скончался в больнице», – уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, как отметил глава ДНР, в Калининском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на территории кладбища поселка шахты им. К А. Румянцева пострадал мужчина 1960 г.р. «Ему оказана необходимая медицинская помощь», – сообщил он.

Всего за день со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный БПЛА.

Горловка, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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