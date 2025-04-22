В Татарстане грузовик протаранил машины на светофоре: погибли 4 человека

В результате аварии с участием пяти грузовых и легковых автомобилей в Апастовском районе Татарстана погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. По ее данным, грузовик въехал в стоящие на светофоре четыре автомобиля.

ДТП произошло ночью на 59 километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. «Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, «Камаз» и Opel», – сообщили в ведомстве.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Lada получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП.

На месте проишествия работают автоинспекторы. Обстоятельства массовой аварии выясняются.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила прокуратура Татарстана. Районная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования смертельной аварии.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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