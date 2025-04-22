В Башкирии мать и сын погибли при пожаре

В Башкирии произошел пожар в жилом доме. В результате погибли два человека – престарелая мать и ее сын. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар случился в селе Нугуш Мелеузского района. Площадь возгорания составила 58 квадратных метров.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружена погибшая 72-летняя женщина и 50-летний мужчина», – говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 13 сотрудников и пять единиц техники

Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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