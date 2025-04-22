В Мариуполе тигр загрыз сотрудника зоопарка во время кормления

В Мариуполе белый тигр напал на сотрудника зоопарка, когда тот зашел в вольер к хищнику, чтобы покормить его. Об этом сообщает следственное управление СК России по ДНР. Мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Инцидент произошел сегодня около полудня. Следователи проводят процессуальную проверка по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказано в сообщении ведомства.

Мариуполь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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