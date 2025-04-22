Российский ученый пропал во время экспедиции на необитаемый остров

Глава отделения Русского географического общества (РГО) в Астраханской области Петр Бухарицин пропал во время экспедиции по Каспию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

76-летний ученый отправился в историко-географическую экспедицию на необитаемый песчаный остров Укатный и перестал выходить на связь. Укатный – один из наиболее удаленных островов, расположенном на самом краю авандельты на границе с Каспийским морем в восточной части дельты Волги, недалеко от границы с Казахстаном.

Исследователя ищут с 19 апреля, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. К поискам привлекли пограничный корабль и два катера.

Бухарицин – океанолог, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН. Он также является заведующим Астраханской экспедиционной базой, ведущим океанологом Каспийской флотилии и возглавляет Астраханскую группу по исследованию экологических проблем дельты Волги.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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