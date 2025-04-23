Власти Земли Бранденбург грозят выдворить русского посла с памятной церемонии в честь дня Победы

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет, пишет немецкая пресса.

Ранее посольство России в ФРГ заявило немецким СМИ, что его представителям не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы в общедоступных местах.

«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах (с начала конфликта на Украине. – Прим. ред.). Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил – в тесном сотрудничестве с силами безопасности!" – приводят СМИ слова директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.

СМИ трактуют эти слова как угрозу выдворения посла с памятного мероприятия, причем употребляя резкие выражения.

Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации «горьким разочарованием», которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.

На прошлой неделе посол России вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтили память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала, сообщает ТАСС.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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