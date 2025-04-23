В Дагестане полицейский получил ранение в перестрелке

В Дагестане неизвестный мужчина сбил полицейского и открыл огонь по правоохранителям. Ответным огнем нападавшего застрелили.

Инцидент произошел в Дербенте. Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводили комплекс мероприятий по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений.

«В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался», – говорится в сообщении МВД республики.

Раненый полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Угрозы его жизни нет.

В машине нападавшего обнаружили пистолет. Личность преступника устанавливается.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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