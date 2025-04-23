В массовой аварии под Саратовом погиб человек

В Саратовской области в аварии с шестью автомобилями один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают спасательные службы и правоохранители.

ДТП произошло на трассе Саратов – Хвалынск, неподалеку от села Сосновая Маза. На дороге столкнулись три легковых машины и три грузовика.

В аварии пострадал человек, находившийся в салоне одного из грузовых автомобилей. Еще одного, из легковушки, спасти не удалось.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Причины аварии устанавливаются.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube