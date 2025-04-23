В массовой аварии под Саратовом погиб человек

В Саратовской области в аварии с шестью автомобилями один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают спасательные службы и правоохранители.
ДТП произошло на трассе Саратов – Хвалынск, неподалеку от села Сосновая Маза. На дороге столкнулись три легковых машины и три грузовика.
В аварии пострадал человек, находившийся в салоне одного из грузовых автомобилей. Еще одного, из легковушки, спасти не удалось.
На месте работают сотрудники областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Причины аварии устанавливаются.
Саратов, Зоя Осколкова
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