ПВО сбила БПЛА над Татарстаном: украинский дрон атаковал Елабугу

Силы противоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Татарстаном, сообщило Минобороны РФ. Система ПВО перехватила БПЛА около 12:20 мск.

Беспилотник был сбит над территорией Елабужского района, уточнил мэр Елабуги Рустем Нуриев в своем телеграмм-канале. По его данным, жертв и пострадавших нет. «Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа», – добавил Нуриев.

Из-за угрозы атак беспилотников Росавиация с начала суток два раза вводила временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Обе аэрогавани повторно приостановили работу с 12:45 мск и с 12:10 мск соответственно.

Добавим, что из-за ограничения полетов в аэропорту Казани в Татарстан не смогла вылететь правительственная делегация Белоруссии во главе с премьер-министром республики Алексеем Турчиным.

Обновлено. Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 14:07 мск, сообщила Росавиация.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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