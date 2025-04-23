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Среда, 23 апреля 2025, 15:44 мск

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В столице Кубани неизвестные расстреляли мужчину на улице

В Краснодаре неизвестные расстреляли мужчину на улице средь бела дня. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Гидростроителей. Двое мужчин подбежали к жертве и открыли огонь, а затем скрылись.

Пострадавший получил несколько пулевых ранений конечностей и был госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают оперативники. Правоохранители обнаружили семь стреляных гильз и один патрон. Отмечается, что одна из пуль попала в припаркованный автомобиль.

Полиция разыскивает подозреваемых, их мотивы устанавливаются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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