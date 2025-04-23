Обстрел ЛНР: ранены четыре мирных жителя, включая двух детей

В Лисичанске в Луганской народной республике в результате обстрела ВСУ ранены четверо мирных жителей. Как сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, пожилая женщина и двое 9-летних девочек-близнецов в тяжелом состоянии.

«Пострадавшие дети получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы, а также проникающие ранения», – уточнила глава республиканского минздрава.

Пащенко также отметила, что одной из девочек уже сделали операцию, вторую – готовят к оперативному вмешательству. В ближайшее время детей доставят в Луганскую детскую клиническую больницу. Третья пострадавшая – пожилая местная жительница – также получила множественные осколочные и проникающие ранения.

Кроме того, в больницу доставлена еще одна женщина. «Она находилась в машине в момент обстрела и получила легкие ранения. Ее состояние не вызывает опасений у медиков, пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение», – пояснила министр здравоохранения ЛНР.

Лисичанск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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