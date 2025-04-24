Мэр Вильнюса разработал план эвакуации на случай, если придут русские

Литва продолжает опасаться русских и готовит план эвакуации на случай, если Россия решит напасть на Вильнюс. В связи с этим мэр столицы маленькой прибалтийской страны обнародовал план эвакуации на случай обострения внешней ситуации.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, объявляя о плане, заявил, что три основных маршрута эвакуации ведут на запад, «потому что враг исторически приходил с востока».

«Мы не хотим сеять панику. Наша цель ясна: иметь план, координацию между учреждениями, знать, кто за что отвечает, и доверять нашим силам обороны... Надеюсь, этот план никогда не придется активировать», – добавил он.

В Вильнюсском муниципалитете заявили, что население города, насчитывающее более 600 000 человек, может быть полностью эвакуировано в течение 48 часов. Учения по реализации этого плана эвакуации запланированы на осень.

План эвакуации Вильнюса также учитывает риски стихийных бедствий или инцидентов на Островецкой атомной электростанции в Беларуси. Литва считает АЭС небезопасной. Минск и Москва это обвинение отвергают.

Литовские власти уже организовали учения по дезактивации и раздали жителям Вильнюса таблетки йода на случай аварии на построенной Россией электростанции, расположенной примерно в пятидесяти километрах от столицы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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