ВСУ ударили по городу в Запорожье кассетными боеприпасами, есть жертвы

Украинские войска нанесли пять артиллерийских ударов по центру города Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

ВСУ ударили по городу кассетными боеприпасами. Под обстрел попала станция технического обслуживания (СТО). Жертвой атаки, по данным общественника, стал директор СТО. Еще один местный житель ранен. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube