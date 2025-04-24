Льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега на Байкале

На Байкале 20 рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине. Об этом сообщает ГУ МЧС Республики Бурятия.

Ранним утром произошел отрыв льдины от берега в районе поселка Гремячинск. На льдине находилось более 20 рыбаков. Мужчины сообщили о происшествии в службу спасения.

На помощь рыбакам направились представители Всероссийского общества спасания на водах на аэролодке и инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

«Рыбаки находились на связи. До прибытия спасателей пострадавших со льдины на берег эвакуировали местные жители. Никто не пострадал, в медицинской помощи люди не нуждаются», – отметили в МЧС.

Ведомство призвало граждан избегать выхода на лед Байкала. Уже начался процесс активного таяния, имеется большая вероятность отрыва льдин и резкое разрушение ледяного покрова.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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