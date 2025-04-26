В Ленинградской области в ДТП попало 16 машин

Авария с участием 16 автомобилей произошла в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадали четыре человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области, ДТП произошло в пятницу около 23.10 мск на 45-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти по направлению к Пскову.

Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение. Двигавшийся за ним следом водитель не среагировал вовремя на образовавшееся препятствие и совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль, после чего к этим автомобилям стали «присоединяться» другие участники дорожного движения, сталкиваясь друг с другом. Всего 16 автомобилей оказались участниками аварии.

Как уточняют в главном управлении МВД, водитель Kia Ceed после ДТП получил тяжелые травмы и находится в реанимации, водитель Volvo госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также легкие травмы получили две женщины.

По факту аварии проводится проверка.

Гатчина, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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