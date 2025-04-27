В результате взрыва в Иране пострадало 750 человек и погибло 8

В Иране число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи возросло до 750. 8 человек погибло, принимаются меры по локализации пожара на месте ЧП. Об этом сообщил глава МВД исламской республики Эскандар Момени.

Главной задачей сейчас является спасение пострадавших и полное тушение пожара.

«На месте присутствуют спасательные и правоохранительные органы, и мы надеемся, что полный контроль над ситуацией будет достигнут в течение ближайших нескольких часов», – отметил Момент.

Напомним, что сильный взрыв произошел в субботу утром в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива, недалеко от города Бендер-Аббас. На место происшествия прибыл глава МВД страны Эскандар Момени. Официальная причина взрыва пока не названа. По неофициальным данным, в порту могли взорваться компоненты ракетного топлива.

Одной из приоритетных версий на утро воскресенья является теракт.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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