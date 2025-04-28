ВСУ совершили ночью маскированный налет на Брянскую область – есть погибший и пострадавшая

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили над Брянской областью несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Информация о последствиях массированного удара по нашему региону. Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом. В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре», – отметил он.
После работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба. Глава региона попросил жителей в случае обнаружения незнакомого или подозрительного предмета не приближаться к нему и сообщить о находке по телефону 112.
Добавим, что в результате налета погиб один мирный житель в Брянске, еще одна жительница получила ранения. По словам губернатора, она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинская помощь.
Богомаз выразил родным погибшего соболезнования, а пострадавшей жительнице пожелал скорейшего выздоровления. Он также отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.
Брянск, Елена Васильева
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