Во Владимирской область экскурсионный автобус с людьми съехал в кювет и опрокинулся

Во Владимирской области произошло крупное ДТП: экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным региональной ГАИ, 35 человек, находившихся в салоне, обратились за медпомощью.

По данным ведомства, в воскресенье около 02.40 ночи в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. «По состоянию на 4.30 за медицинской помощью обратились около 35 человек», – говорится в сообщении пресс-службы ГАИ.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

Владимир, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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