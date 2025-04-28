российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 апреля 2025, 17:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Алтайском крае поезд насмерть сбил женщину

В Алтайском крае пенсионерка попала под поезд и получила смертельные травмы. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на станции Заринская. 74-летняя женщина шла по насыпи и решила перейти железнодорожные пути. Машинист заметил пенсионерку и подал звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение.

В результате женщина оказалась под колесами грузового состава. Прибывшие на место медики не смогли ей помочь.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,