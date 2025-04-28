ЧП в Дагестане: катер «влетел» в скалу

В Дагестане в Сулакском каньоне вблизи гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой, в результате чего один человек погиб и еще шестеро госпитализированы. По предварительным данным, на борту находились 8 человек.

В ЧП погибла 32-летняя жительница Ярославской области. Ещё шестерым пострадавшим оказали помощь сотрудники бригад скорой медицинской помощи, уточнили в республиканском минздраве.

Сейчас раненые – двое мужчин и четверо женщин из разных регионов нашей страны – доставлены в центральную городскую больницу города Кизилюрта.

Среди пострадавших двое мужчин из Рязани и Калуги и четыре женщины из Озерска, Калуги, Новосибирска и Приморского края, уточняет ТАСС.

В настоящее время проводится подробное обследование пострадавших. По оценкам врачей жизни их ничто не угрожает, специалисты определяют дальнейшую тактику лечения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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