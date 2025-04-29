В США автомобиль въехал в детский сад – есть погибшие и раненые

В понедельник, 28 апреля, автомобилист врезался в детский сад на севере США, убив четырех человек, включая детей, сообщила полиция.

«В настоящее время мы можем подтвердить, что четыре человека в возрасте от 4 до 18 лет погибли»,– отметили в местной полиции.

Трагедия произошла в Чатеме, небольшом городке в Иллинойсе, говорится в заявлении властей штата, было ли это преднамеренное действие – не сообщается. «Водитель и единственный пассажир транспортного средства получил травмы и был доставлен в больницу в этом районе», – добавила полиция. Несколько других людей были ранены и доставлены в больницу, в том числе один – на вертолете.

Иллинойс, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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