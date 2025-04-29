Из Таиланда депортировали объявленного в международный розыск россиянина

Таиланд передал России жителя Приморского края, находящегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2008 по 2013 год подозреваемый входил в преступную группировку, действовавшую в городе Арсеньеве Приморского края. В марте 2013 года злоумышленники напали на местного бизнесмена, занимавшегося лесозаготовками, избили его, угрожали оружием и вынудили передать им автомобиль и сельхозтехнику на сумму в несколько миллионов рублей.

Кроме того, та же группа потребовала у другого предпринимателя более 5 млн рублей за «покровительство», а под давлением угроз он переоформил на них недвижимость и права аренды земельного участка.

Уголовное дело возбуждено по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Личности фигурантов были установлены, но один из них скрылся за границей. В результате его удалось найти в Таиланде и через Интерпол вернуть в Россию.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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