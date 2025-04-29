В Кузбассе подсудимый отломил прут от защитной клетки и напал на судью

В Кемерове 40-летний мужчина напал на судью во время судебных слушаний. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел прошлой осенью в Рудничном районном суде. Подсудимый, находившийся под стражей, отломил металлический прут от двери защитной кабины и бросил его в председательствующего судью.

Отмечается, что конвоир успел схватить нападавшего за руку, поэтому импровизированное копье попало в стену, судья не пострадал. При этом подсудимый выкрикнул оскорбления.

«Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя г. Кемерово. Он обвиняется по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие), ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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