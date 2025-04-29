В Запорожской области при атаке дрона на школьный автобус пострадал ребенок

В Запорожской области украинский дрон атаковал школьный автобус. В результате пострадал ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Налету БПЛА подвергся Михайловский муниципальный округ. «В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.
На данный момент известно об одном пострадавшем – мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы.
«На месте работают оперативные службы. Состояние здоровья ребенка на контроле, нахожусь на прямой связи с медицинской службой, ему оказывается всесторонняя помощь», – добавил губернатор.
Запорожье, Зоя Осколкова
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