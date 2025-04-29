В Нижнем Новгороде банда подростков обворовывала бомбоубежища

В Нижнем Новгороде подростки расхищали бомбоубежища и записывали происходящее на видео. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Некоторое время назад в городских пабликах появился фрагмент видеозаписи, на котором группа подростков проникает в защитное сооружение гражданской обороны на территории Канавинского района и совершает хищение противогазов», – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установили, что подростки проникли еще в четыре сооружения, расположенные на территории Нижегородского и Советского районов города.

Полицейские выяснили личности подростков и провели профилактические беседы о недопустимости совершения антиобщественных действий. «На законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ», – добавили в УМВД. Размер ущерба устанавливается.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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