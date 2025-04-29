В мэрии Краснодара проходят обыски

В городской администрации Краснодара проводятся обыски. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
Оперативные мероприятия проводятся на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы. По словам собеседника агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Всеволод Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года. Он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
В чем именно подозревают Нетребу, пока не сообщается.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»