российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 апреля 2025, 12:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В мэрии Краснодара проходят обыски

В городской администрации Краснодара проводятся обыски. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Оперативные мероприятия проводятся на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы. По словам собеседника агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всеволод Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года. Он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

В чем именно подозревают Нетребу, пока не сообщается.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,