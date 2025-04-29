В мэрии Краснодара проходят обыски

В городской администрации Краснодара проводятся обыски. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Оперативные мероприятия проводятся на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы. По словам собеседника агентства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всеволод Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года. Он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

В чем именно подозревают Нетребу, пока не сообщается.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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