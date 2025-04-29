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Вторник, 29 апреля 2025, 16:26 мск

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В казанском порту столкнулись два теплохода

В речном порту Казани произошло столкновение двух теплоходов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел на 12 причале казанского речного порта на реке Волге. «При подходе к пассажирскому причалу трехпалубный теплоход «Урал» совершил навал на трехпалубный теплоход «Две столицы»», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших и значимых повреждений в результате происшествия нет.

На двух палубах теплохода «Две столицы» замяты четыре пиллерса. Причина произошедшего устанавливается.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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