В казанском порту столкнулись два теплохода

В речном порту Казани произошло столкновение двух теплоходов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел на 12 причале казанского речного порта на реке Волге. «При подходе к пассажирскому причалу трехпалубный теплоход «Урал» совершил навал на трехпалубный теплоход «Две столицы»», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших и значимых повреждений в результате происшествия нет.

На двух палубах теплохода «Две столицы» замяты четыре пиллерса. Причина произошедшего устанавливается.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube