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Вторник, 29 апреля 2025, 19:38 мск

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В Новой Каховке ребенок подорвался на боеприпасе

В селе Масловка городского округа Новая Каховка Херсонской области 12-летний мальчик подорвался на боеприпасе и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил глава местной администрации Виталий Гура.

«Мальчик 2013 г.р., доставлен в больницу Новой Маячки, проводится госпитализация в Скадовскую ЦРБ. Состояние тяжелое», – пояснил мэр в телеграм-канале.

Гура также уточнил, что ребенок получил рваные раны нижних и верхних конечностей, головы. В настоящее время медики перевели его на искусственное дыхание.

Новая Каховка, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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