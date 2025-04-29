В Новой Каховке ребенок подорвался на боеприпасе

В селе Масловка городского округа Новая Каховка Херсонской области 12-летний мальчик подорвался на боеприпасе и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил глава местной администрации Виталий Гура.
«Мальчик 2013 г.р., доставлен в больницу Новой Маячки, проводится госпитализация в Скадовскую ЦРБ. Состояние тяжелое», – пояснил мэр в телеграм-канале.
Гура также уточнил, что ребенок получил рваные раны нижних и верхних конечностей, головы. В настоящее время медики перевели его на искусственное дыхание.
Новая Каховка, Елена Володина
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