Несостоявшийся отравитель выпускников Армавирского летного училища отправлен за решетку на 27 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам заключения в колонии строгого режима за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Семенов признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). В ходе первого заседания суда он признал свою вину, уточняет «Интерфакс».

Согласно материалам дела, в начале 2023 года обвиняемый был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию кураторов Семенов добавил токсичное вещество в спиртные напитки, после чего 20 октября 2023 года по его поручению курьер доставил алкоголь и торт в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников. Гости вечера не стали употреблять торт и алкоголь.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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