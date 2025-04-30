В Якутии неизвестные осквернили мемориал ветеранам ВОВ

В Якутии вандалы закрасили черной краской мемориал ветеранам Великой Отечественной войны. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Неизвестные осквернили мемориал возле здания администрации сельского поселения Техтюр Мегино-Кангаласского района. Вандалы закрасили черной краской портреты ветеранов ВОВ.

«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Якутск, Зоя Осколкова

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