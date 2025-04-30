В Ставропольском крае цыгане избили полицейских на кладбище

В Ставропольском крае цыгане устроили дебош на кладбище и избили полицейских, которые пришли навести порядок. В результате задержали девять человек.

Инцидент произошел в городе Зеленокумск. По словам местных жителей, цыгане устроили шумное застолье возле могил на кладбище «Дормаш». Когда на место прибыли правоохранители, возник конфликт, а участники набросились на стражей порядка.

«Мужчины проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение, причинив стражам порядка телесные повреждения. На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий граждане не реагировали, в связи с чем в отношении них была применена физическая сила и спецсредства», – сообщили в краевом главке МВД.

Девять зачинщиков конфликта задержали. По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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