Система ПВО сбила 8 украинских беспилотников над Россией

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили восемь украинсаких беспилотников над российсскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, по два дрона сбиты над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.
Губернаторы Владимирской и Воронежской области Авдеев и Александр Гусев сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений в регионах. Остальные главы обласастей ситуацию не комментировали.
Москва, Наталья Петрова
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