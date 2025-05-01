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Четверг, 1 мая 2025, 08:28 мск

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Система ПВО сбила 8 украинских беспилотников над Россией

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили восемь украинсаких беспилотников над российсскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, по два дрона сбиты над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.

Губернаторы Владимирской и Воронежской области Авдеев и Александр Гусев сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений в регионах. Остальные главы обласастей ситуацию не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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