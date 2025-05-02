ПВО России отразила налет 121 украинского беспилотника

Система противоздушной обороны минувшей ночью отразила массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы – всего был сбит 121 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Подавляющая часть дронов уничтожена над территорией Крыма – 89.

Еще 23 беспилотника, по данным ведомства, перехвачены над Черным морем, четыре – над Краснодарским краем, два – над Орловской областью. По одному БПЛА нейтрализовано над Брянской и Белгородской областями, а также над Азовским морем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщал об отражении массового налета дронов ВСУ на город. По его данным, над морем было сбито более 10 украинских БПЛА. Комбинированную атаку отбивал флот во взаимодействии с силами ПВО. Беспилотники уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы, уточнил Развозжаев. По его словам, объекты в городе и в море не пострадали. Отметим, что ранним утром временно перекрывали движение по Крымскому мосту.

Брянский губернатор Александр Богомаз отчитался об отсутствии в регионе пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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