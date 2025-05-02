Под Курском женщина пострадала при падении обломков БПЛА

Над Курской областью сработала система ПВО – в результате падения обломков беспилотников ВСУ в деревне Кукуевка Курского района ранена 47-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем тг-канале.

Пострадавшую с ушибом, ссадинами шеи и правого плеча доставили в Курскую областную больницу, уточнил он.

Хинштейн также опроверг распространяющуюся в интернете информацию о том, что в Курске из-за атаки украинского дрона начался пожар. Он пояснил со ссылкой на региональный главк МЧС, что возгорание никак не связано с беспилотниками и «имеет сугубо бытовой характер».

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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